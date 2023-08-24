Представляющая Германию уроженка Барнаула стала чемпионкой мира по художественной гимнастике

Художественной гимнастикой Дарья занимается с трех лет Фото: Олег УКЛАДОВ

Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеева стала чемпионкой мира по художественной гимнастике. Спортсменка выступала за Германию, пишут Риа Новости.

Чемпионат мира проходил в Валенсии (Испания). Варфоломеева стала победительнице с мячом и обручем. Спортсменка стала трехкратной чемпионкой мира: в 2022 году в Софии она заняла 1-е место в упражнении с булавами.

Дарья Варфоломеева родилась 4 ноября 2006 года. Художественной гимнастикой занимается с трех лет, тренировалась в краевой спортшколе «Жемчужина Алтая» под началом тренера Елены Наумовой. В 2019 году переехала в Германию.