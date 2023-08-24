Загорелось, когда все спали: многодетная семья в Косихе спаслась благодаря пожарному извещателю

В результате пожара жилье серьезно пострадало, но люди остались живы Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Многодетная семья в Косихе спаслась благодаря сработавшему пожарному извещателю. Об этом сообщает пресс-службе регионального МЧС.

Пожар начался рано утром, когда все спали. Очаг возгорания был за пределами дома, поэтому какое-то время огонь не был замечен. Однако, когда дым проник в дом, сработал автономный извещатель, хозяева проснулись. Трое взрослых и четверо детей вовремя покинули здание.

На место происшествия немедленно прибыли пожарные 28 пожарно-спасательной части, добровольная пожарная команда. На момент их прибытия жилой дом с надворными постройками горел открытым огнем. Во время тушения спасатели вынесли газовые баллоны.

- В настоящее время автономные пожарные извещатели являются одним из наиболее эффективных средств по предупреждению гибели людей от пожаров. В данном доме их было установлено пять. Прибор может ускорить приезд пожарных, разбудить крепко спящего человека, тем самым обезопасив жизнь, здоровье, имущество в случае возгорания, - отмечает дознаватель территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Виталий Ткачев.

В результате пожара жилье серьезно пострадало, но люди остались живы.