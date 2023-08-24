На Алтае пожилой водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком

Пожилого водителя с травмами госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

23 августа в Алтайском крае произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Подробности рассказали в краевой ГИБДД.

Авария произошла в обед на трассе А-321 «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан» в Павловском районе. Установлено, что водитель 1939 года рождения на Mazda Demio выехал на встречную волосу и столкнулся с автомобилем «КАМАЗ»

В результате ДТП женщина-пассажир легкового автомобиля, 1948 года рождения, скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пожилого водителя с травмами госпитализировали.