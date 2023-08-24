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НовостиПроисшествия24 августа 2023 1:37

На Алтае пожилой водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком

Женщина погибла в результате столкновения легковушки и грузовика на трассе в Павловском районе
Вера Березовская
Пожилого водителя с травмами госпитализировали

Пожилого водителя с травмами госпитализировали

Фото: Олег УКЛАДОВ

23 августа в Алтайском крае произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Подробности рассказали в краевой ГИБДД.

Авария произошла в обед на трассе А-321 «Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан» в Павловском районе. Установлено, что водитель 1939 года рождения на Mazda Demio выехал на встречную волосу и столкнулся с автомобилем «КАМАЗ»

В результате ДТП женщина-пассажир легкового автомобиля, 1948 года рождения, скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пожилого водителя с травмами госпитализировали.