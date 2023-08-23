Команда «Динамо Барнаул» одержала победу над «Новосибирском» в Кубке России

В следующем раунде кубка «Динамо Барнаул» сыграет с победителем пары «Иркутск» - «Динамо-Владивосток». Скриншот трансляции на сайте МатчТВ

В матче третьего раунда пути регионов Кубка России по футболу барнаульское «Динамо» в тяжелом матче одержало победу над ФК «Новосибирск». Счет встречи 3:2.

Матч проходил под диктовку клуба из Новосибирска. Итоговая статистика говорит сама за себя: гости нанесли 26 ударов в створ ворот. Однако лучше свои моменты реализовало «Динамо». Именно барнаульская команда открыла счет. На 36 минуте забил Артем Яркин. Во втором тайме гости сравняли счет. Но динамовцы «нашли удачу» в одной из быстрых атак и на угловом: на 77 минуте забил Артем Фоминых, а на 81 – Руслан Леонов.

Однако провести спокойно концовку матча динамовцы не смогли. После второго забитого гола «Новосибирск» провел череду опасных атак, но забить не вышло. Итоговый счет – 3:2. В следующем раунде кубка «Динамо Барнаул» сыграет с победителем пары «Иркутск» - «Динамо-Владивосток».

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