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НовостиОбщество23 августа 2023 11:03

В Барнауле суд ужесточил наказание владелице батута, на котором пострадали дети

Герман Архаров
Заседание суда прошло 23 августа

Заседание суда прошло 23 августа

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле суд ужесточил приговор владелице батута, на котором в мае 2021 года пострадали двое детей. Об этом сообщает прокуратура Алтайского края.

Женщину дополнительно лишили права заниматься прокатом и арендой товаров для отдыха, а также развлекательной деятельностью для несовершеннолетних на два года. Кроме того, компенсацию морального вреда увеличили до 7,35 млн руб.

Ранее суд приговорил женщину к лишению свободы на 3 года условно с испытательным сроком, а иски потерпевших удовлетворили на 4,1 млн руб.

Напомним, ЧП произошло в мае 2021 года. Из-за резкого порыва ветра батут подняло в воздух на высоту не менее чем 4 метра. Две девочки упали с высоты на землю, получив травмы, причинившие здоровью тяжкий вред.

Правоохранители установили, что, в частности, батут не отвечал требованиям безопасности, на него не было необходимых документов. Кроме того, были нарушения при монтаже аттракциона.