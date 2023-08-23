Жителя Алтая насмерть задавали каток

На месте аварии Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

22 августа в Республике Алтай мужчина попал под каток и скончался на месте аварии. Об этом сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло в Усть-Канском районе недалеко от села Келей. 58-летний мужчина управлял трактором Т-150 с прицепным катком. Во время выполнения дорожно-ремонтных работ он не справился с управлением и съехал с дороги.

Во движения мужчина выпал из кабины трактора и упал под каток. От полученных травм сельчанин скончался на месте.

– Ранее он был лишен права управления всеми видами транспортных средств, но вместе с тем, работал машинистом-трактористом в дорожно-строительной организации, – отметили в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку.