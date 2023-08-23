Алтайский телеканал «Толк» стал победителем конкурса «Современник на экране»

Фото: vk.com/geroy_nashegovremeni

В Тольятти завершился XV Фестиваль социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». На торжественной церемонии 22 августа были объявлены победители творческого конкурса «Современник на экране», который прошел в рамках фестиваля. Одним из победителей стал телеканал "Толк".

Гран-при имени Эдуарда Сагалаева награжден Рифат Сабитов, заместитель генерального директора – руководитель Регионального департамента ВГТРК, член Правления НАТ.

Победителями в семи основных номинациях стали программы и фильмы ГТРК «Нижний Новгород» (новая номинация этого года «PRO добро»), ГТРК «Самара» (номинация «Культурный код»), телекомпания «Осетия-Ирыстон», Владикавказ (номинация «В фокусе»), телеканал «365 дней ТВ», Москва (номинация «Время героев»), телеканал «Россия К», Москва (номинация «Становление героя»), телеканал RTД, Москва (номинация «Профессия как призвание»), ГТРК «Новосибирск» (номинация «По зову сердца»). Впервые в этом году было проведено народное голосование в соцсети «ВКонтакте» в восьмой номинации - «Мой герой». Победителем по итогам зрительского голосования стала программа телеканала «Толк», Барнаул. В голосовании приняли участие почти 7000 человек.

Лучшим корреспондентом признана Инесса Панченко («Самара - ГИС», Самара), лучшим режиссером - Валерия Попова (Москва), лучшими операторами - Евгений Тимохин, Даниил Кочергин («Россия К», Москва). По итогам голосования «ВКонтакте» спецпризом отмечена работа телекомпании «Ариг Ус» (Улан-Удэ) в номинации «Мой герой».

Среди обладателей специальных призов жюри – творческие проекты ГТРК «Ярославия» (Ярославль), ГТРК «Волгоград-ТРВ» (Волгоград), ГТРК «Южный Урал» (Челябинск), ГТРК «Дальневосточная» (Хабаровск), телекомпания «Своё ТВ» (Березники, Пермский край), ГТРК «Самара», ГТРК «Дон-ТР» (Ростов-на-Дону), ИА «Татар-информ» (Казань).

Почетными дипломами награждены «Лада-Медиа» (Тольятти) и героиня сюжета «Янаульского телевидения» (Янаул, Республика Башкортостан) Эльмира Мухаметшина.

Фестиваль «Герой нашего времени» прошел в Тольятти 20-22 августа 2023 г. при поддержке Правительства Самарской области, ГТРК «Самара». Второй раз подряд фестиваль проводился в одном регионе, в прошлом году его принимала Самара.

На творческий конкурс поступило 442 работы от 144 студий более чем из 80 городов России - от Владивостока до Луганска: Астрахань, Барнаул, Ижевск, Йошкар-Ола, Казань, Калуга, Краснодар, Миасс, Москва, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокуйбышевск, Новоуральск, Орел, Пенза и др.

В составе жюри: председатель Леонид Млечин (МАТР, ОТР), Оксана Барковская («Формат ТВ»), Ирина Денисова («Лада-Медиа»), Рифат Сабитов (ВГТРК), Станислав Сидоров (НТВ), Ирина Цветкова (СЖР), Максим Шарафутдинов («Первый канал»), Елена Макарова (НАТ).

Для участников были организованы мастер-классы Оксаны Барковской («Формат ТВ»), Станислава Сидорова (НТВ), Татьяны Гартман (журналист, писатель), Максима Шарафутдинова (Первый канал), Елены Макаровой (НАТ), обсуждение с членами жюри конкурсных работ в прямом эфире телеканалов «Самара 24» и «Тольятти 24».

Церемония награждения проходила в Поволжской Академии образования и искусств имени Святителя Алексия Московского.

Организатор фестиваля – НАТ. Медиапартнер – телеканал «Тольятти 24». Конкурс в рамках фестиваля состоялся при финансовой поддержке Минцифры России. Подробности – на сайте НАТ и странице «ВКонтакте».