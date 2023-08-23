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НовостиСпорт23 августа 2023 7:32

«Динамо Барнаул» - «Новосибирск»: когда и во сколько состоится матч

Матч Кубка России «Динамо Барнаул» - «Новосибирск» пройдет 23 августа в 17:00
Александр Коровниченко
Встреча пройдет на стадионе «Динамо»

Встреча пройдет на стадионе «Динамо»

Фото: Александр Коровниченко

23 августа в 17:00 пройдет матч 2 раунда пути регионов Кубка России по футболу между «Динамо Барнаул» и «Новосибирском». Встреча пройдет на стадионе «Динамо» в Барнауле.

Перед началом кубкового матча, динамовцы провели предматчевую тренировку. Как сообщает пресс-служба клуба, по индивидуальной программе работали двое игроков: Владимир Завьялов и Игорь Абрамов. Также тренерский штаб точно не может рассчитывать на Даниила Зарецкого и Александра Михайлова.

Матч «Динамо Барнаул» - «Новосибирск» начнется в 17:00 по барнаульскому времени. Встреча пройдет на стадионе «Динамо» по адресу: ул. Никитина, 53. Ссылка на прямую трансляцию игры будет размещена в сообществе ФК «Динамо Барнаул» в Вконтакте.

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