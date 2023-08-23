Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 6:09

Специалисты изготавливают железобетонные плиты для моста на Новом рынке в Барнауле

Работы продолжаются
Герман Архаров
На предприятии

На предприятии

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Специалисты изготавливают специальные железобетонные плиты для устройства проезжей части на путепроводе на Новом рынке в Барнауле. Об этом пишет мэрия.

На предприятии БКЖБИ №1 имени Мудрика идет производство мостовых балок, плит, лежней и переходных плит, из которых будет состоять конструктив путепровода.

Только на пролете между третьей и четвертой опорами большого путепровода уложат 90 плит. Их также изготавливает Бийский завод железобетонных конструкций, работы продолжаются. Кроме того, плиты производят и на других заводах.

Плиты доставят на строительную площадку до середины сентября.