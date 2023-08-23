Специалисты изготавливают железобетонные плиты для моста на Новом рынке в Барнауле

На предприятии
Фото: пресс-службы администрации Барнаула
Специалисты изготавливают специальные железобетонные плиты для устройства проезжей части на путепроводе на Новом рынке в Барнауле. Об этом пишет мэрия.
На предприятии БКЖБИ №1 имени Мудрика идет производство мостовых балок, плит, лежней и переходных плит, из которых будет состоять конструктив путепровода.
Только на пролете между третьей и четвертой опорами большого путепровода уложат 90 плит. Их также изготавливает Бийский завод железобетонных конструкций, работы продолжаются. Кроме того, плиты производят и на других заводах.
Плиты доставят на строительную площадку до середины сентября.