Специалисты изготавливают железобетонные плиты для моста на Новом рынке в Барнауле

На предприятии Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Специалисты изготавливают специальные железобетонные плиты для устройства проезжей части на путепроводе на Новом рынке в Барнауле. Об этом пишет мэрия.

На предприятии БКЖБИ №1 имени Мудрика идет производство мостовых балок, плит, лежней и переходных плит, из которых будет состоять конструктив путепровода.

Только на пролете между третьей и четвертой опорами большого путепровода уложат 90 плит. Их также изготавливает Бийский завод железобетонных конструкций, работы продолжаются. Кроме того, плиты производят и на других заводах.

Плиты доставят на строительную площадку до середины сентября.