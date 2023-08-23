У части жителей Барнаула отключили холодную воду

Повреждение планируют устранить в 20:30 Фото: Олег УКЛАДОВ

23 августа часть жителей краевой столицы остались без холодной воды. Об этом сообщает «Росводоканал Барнаул» в своем Telegram-канале.

Одно повреждение обнаружили на пересечении улиц Чехова и Горького, а другое по адресу пр. Иртышский, 48. Специалисты уже работают на месте.

Без воды остались объекты, расположенные на улице Чехова, 9, 13, 15, 17 и пр. Иртышский, 43-86, 46-106.

Повреждение планируют устранить в 20:30. Воду доставляют по заявкам. Телефон справочной службы - 500-101.