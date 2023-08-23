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НовостиПроисшествия23 августа 2023 4:15

Хотел съездить в гости: житель Алтая угнал автомобиль и попал в ДТП

Житель Алтайского края опрокинулся на угнанном с работы автомобиле
Герман Архаров
Мужчина во всем признался

Мужчина во всем признался

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Славгороде мужчина угнал служебный автомобиль и попал в ДТП. Об этом сообщает региональное управление МВД.

В полицию обратился сторож одного из предприятий, который рассказал, что кто-то угнал служебный автомобиль ВАЗ-21093. Вскоре правоохранители вышли на след подозреваемого, сотрудника этой организации. Также они обнаружили опрокинутую легковушку в 20 километрах от Славгорода.

Оказалось, что поздно вечером мужчина был пьян и решил съездить в гости в село Новоандреевка. Сотрудник предприятия взял служебный автомобиль, но в пути не справился с управлением и опрокинулся.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Известно, что ранее мужчина был судим.