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НовостиОбщество23 августа 2023 3:20

Многоквартирный аварийный дом на улице Советской Армии сносят в Барнауле

Рабочие уже демонтировали четвертый и третий этажи
Герман Архаров
Работы продолжаются

Работы продолжаются

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Рабочие продолжают сносить многоквартирный аварийный дом на улице Советской Армии,85 в Железнодорожном районе Барнаула. Об этом пишет мэрия.

Уже демонтировали четвертый и третий этажи аварийного дома. После этого рабочие приступили к расчистке территории от строительного мусора.

Дом построили в 1964 году, а в 2016-м объект признали аварийным. В этом году завершили расселение жильцов, а потом и здание передали подрядчику для проведения работ по сносу.

Добавим, что с начала года в Железнодорожном районе снесли 10 аварийных зданий.