Многоквартирный аварийный дом на улице Советской Армии сносят в Барнауле

Работы продолжаются Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Рабочие продолжают сносить многоквартирный аварийный дом на улице Советской Армии,85 в Железнодорожном районе Барнаула. Об этом пишет мэрия.

Уже демонтировали четвертый и третий этажи аварийного дома. После этого рабочие приступили к расчистке территории от строительного мусора.

Дом построили в 1964 году, а в 2016-м объект признали аварийным. В этом году завершили расселение жильцов, а потом и здание передали подрядчику для проведения работ по сносу.

Добавим, что с начала года в Железнодорожном районе снесли 10 аварийных зданий.