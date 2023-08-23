Несколько светофоров отключат в Барнауле 23 августа

Причина отключения светофоров - плановое техническое обслуживание Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 23 августа, в Индустриальном районе Барнаула отключат несколько светофоров. Об этом предупреждают в мэрии.

С 10 до 15 часов отключат светофор на перекрестке улиц Попова и Трактовая. С 12 до 17 часов не будет работать электронный регулировщик на пересечении улиц Ускова и Власихинская.

Причина временного отключения светофоров - плановое техническое обслуживание.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными на этих участках. Следует соблюдать требования дорожных знаков и ПДД