Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 августа 2023 2:05

Несколько светофоров отключат в Барнауле 23 августа

Автомобилистам и пешеходам следует быть особенно внимательными
Герман Архаров
Причина отключения светофоров - плановое техническое обслуживание

Причина отключения светофоров - плановое техническое обслуживание

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 23 августа, в Индустриальном районе Барнаула отключат несколько светофоров. Об этом предупреждают в мэрии.

С 10 до 15 часов отключат светофор на перекрестке улиц Попова и Трактовая. С 12 до 17 часов не будет работать электронный регулировщик на пересечении улиц Ускова и Власихинская.

Причина временного отключения светофоров - плановое техническое обслуживание.

Водителей и пешеходов просят быть особенно внимательными на этих участках. Следует соблюдать требования дорожных знаков и ПДД