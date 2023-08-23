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НовостиОбщество23 августа 2023 2:50

Жителям Алтая хотят разрешить тратить маткапитал на подключение домов к воде и теплу

Законопроект внесли в повестку сессии АКЗС в августе
Герман Архаров
Вопрос рассмотрят в АКЗС

Вопрос рассмотрят в АКЗС

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае хотят расширить направления использования регионального материнского капитала. Об этом сообщает АКЗС.

Депутата предлагают разрешить использовать маткапитал на подключение домов к централизованным системам электро-, тепло-, водоснабжения или водоотведения.

В настоящее время региональный маткапитал можно потратить только на покупку, строительство и реконструкцию жилого помещения, его газификацию, получение ребенком образования, а также приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, благодаря компенсации затрат.

Кроме этого, семьи, нуждающиеся в социальной поддержке, могут оформить выплату из средств регионального материнского капитала.

Напомним, региональный маткапитал предоставляют при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей. В 2023 году в Алтайском крае он составляет 80,2 тысячи рублей.

Добавим, что законопроект внесли в повестку сессии АКЗС в августе.