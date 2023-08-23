Небольшой дождь и до +32 градусов прогнозируют в Алтайском крае 23 августа

В регионе будет дуть юго-восточный ветер, 3-8 м/с Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 23 августа, в Алтайском крае воздух прогреется до +27…+32 градусов. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Местами по востоку края пройдет небольшой дождь. В утренние часы местами будет туман, автомобилистам нужно быть особенно внимательными в пути. В регионе будет дуть юго-восточный ветер, 3-8 м/с, местами не исключены порывы до 13 м/с.

В Барнауле днем 23 августа столбики термометров покажут +28…+30 градусов. В конце дня в краевой столице возможен небольшой дождь. Подует юго-восточный ветер, 3-8 м/с.