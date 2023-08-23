Губернатор Томенко принял участие в открытии нового молочного комплекса на Алтае

Открытие комплекса Фото: Антон ФЕДОТОВ

22 августа губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в открытии крупнейшего в Заринском районе молочного комплекса «Яново». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Новый животноводческий комплекс рассчитан на стадо более шести тысяч голов. Там планируют производить свыше 35 тысяч тонн молока. Всего на предприятии будут работать 250 человек.

При строительстве молочного комплекса в Заринском районе использовали современные технологии, поэтому воздействие на окружающую среду минимально. В частности, система отопления работает за счет тепла земли.