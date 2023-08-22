За минувший год 174 девушки стали несовершеннолетними мамами в Алтайском крае

В 2021 году в Алтайском крае появилось 239 несовершеннолетних матерей, а в 2022–174
Фото: Олег УКЛАДОВ
За прошедший 2022 год в Алтайском крае до своего совершеннолетия матерями стали 174 девушки. По отношении к предыдущему году их число сократилось. Об этом сообщает «Бийский рабочий».
В 2021 году в Алтайском крае появилось 239 несовершеннолетних матерей, а в 2022–174. Некоторые из них имеют поддержку от отца ребенка или своих родителей. Однако большая часть молодых мам нуждается в поддержке.
Главные проблемы несовершеннолетних мам заключаются в неоконченности образования, нехватке денег и отсутствии места жительства. Кроме этого, им нужна помощь в уходе за ребенком.
- Нами организован проект, в планах которого - объединить социальную защиту, здравоохранение, образование, общественные организации вокруг девушки, - сообщает Ольга Казанцева, уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае.
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