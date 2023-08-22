В Барнауле ищут свидетелей поножовщины в маршрутке

Возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники отдела полиции по Индустриальному району ищут свидетелей и очевидцев конфликта между водителем и пассажиром в маршрутке. Ранее было возбуждено уголовное дело по данному факту.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 20 августа около 19:00 на шоссе Ленточный бор, 2 (недалеко от кафе «Ноев Ковчег») водитель маршрутки №65 поругался с пассажиром. Поводом для ссоры якобы послужила собака пассажира, которая запрыгнула на сидение в автобусе. Из-за этого водитель начал упрекать хозяина животного, в ходе драки водитель получил ножевое ранение. Его доставили в больницу. Позднее стало известно, что второй участник драки тоже пострадал. Возбуждено уголовное дело.

В полиции призывают всех, кто обладает информацией по данному делу, связаться с правоохранителями по следующим номерам телефона:

- 8-983-607-07-81,

- 8-963-534-79-99.

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