В Барнауле пройдет экоакция по раздельному сбору мусора

Мусор Фото: Анна Перевощикова

В Барнауле 26 августа состоится очередная экологическая акция по раздельному сбору мусора «Разделяя, сохраняй!». Собранные отходы отправят на переработку, отметили в пресс-службе городской администрации.

Сдать в рамках акции можно будет различный мусор. К примеру, пластиковые карты, зубные щетки, флаконы из-под бытовой химии (но не все), коробки от конфет без небумажных элементов, любые стеклянные изделия. Одежду и обувь в хорошем качестве передадут в фонд «Доброе Сердце», который передаст вещи нуждающимся. А вещи, которые уже пришли в негодность, можно сдать в категорию «Ветошь». Посмотреть списки вещей, которые принимаются, можно по ссылке.

Всего в городе будут работать несколько маршрутов. Ознакомиться с адресами можно на сайте администрации.