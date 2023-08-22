Пик жары в Алтайском крае придется на 23 и 24 августа

Жара продержится в регионе до 25 августа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики рассказали, когда наступит пик аномальной жара. Как сообщает «Толк» со ссылкой на начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилу Сырых, жара продержится в регионе до 25 августа.

Пик жары, по словам синоптика, наступит 23 и 24 августа. Максимальная температура воздуха по краю составит +33 градуса. А уже 25 августа в крае наступит похолодание. Как отметила Людмила Сырых, первыми это почувствуют жители северо-западных районов, а затем волна холода распространится и по другим территориям.

- Порция затока холодных фронтов воздуха будет небольшой. Днем 25 августа в некоторых районах и ночью 26 августа на основной части территории края ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы, возможен град, - цитирует издание синоптика.

К слову, на следующей неделе в Алтайский край вновь придет потепление.