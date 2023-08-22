На Алтае 26 августа открывается сезон охоты на пернатую дичь

Сезон является самым масштабным и распространенным периодом добычи птиц Фото: Александр ЧЕРНЫХ

В Алтайском крае 26 августа открывается летне-осенний сезон охоты на пернатую дичь. Как сообщили в Минприроды региона, сезон является самым масштабным и распространенным периодом добычи птиц.

В министерстве напомнили, что охотники должны иметь при себе специальный билет, разрешение на хранение и ношение оружия, разрешение на добычу ресурсов и путевку в случае добычи в закрепленных охотничьих угодьях.

Важно понимать, что ближе чем в 200 метрах от жилых домов или строений запрещается охотиться. Также нельзя стрелять, если птица сидит на проводах или опорах линии электропередач, на информационных знаках. Нарушение влечет штрафы.