Алтайский губернатор посетил воинскую часть ракетчиков

Губернатор Томенко приехал в ракетную дивизию в ЗАТО «Сибирское» Фото: Антон Червяков

22 августа, в День российского флага, губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил воинскую часть ракетчиков. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, он поприветствовал военнослужащих и принял участие в торжественном митинге.

Во время построения губернатор отметил важную роль 35-ой ракетной дивизии в защите суверенитета РФ. Участники СВО получили боевые медали и другие награды.

Губернатор Томенко приехал в ракетную дивизию в ЗАТО «Сибирское» Фото: Антон Червяков

- В период проведения СВО такая служба важна как никогда. Силы, умения военнослужащих, понимание своих задач – внушают уверенность и спокойствие всем жителям нашей страны. Алтайский край — земля сильных людей, - отметил губернатор.

Также глава региона побывал на центральной аллее на улице 40 лет РВСН, которую благоустроили по программе «Формирование комфортной городской среды» за семь млн рублей. Там уложили тротуарную плитку, установили опоры освещения, лавочки, урны и посеяли газон. Посетил глава региона и спортивную площадку, которую тоже обустроили по муниципальной программе за 6,6 млн рублей.