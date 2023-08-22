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НовостиОбщество22 августа 2023 8:33

23 алтайских педагога признаны лучшими в стране

Каждый из учителей получит 200 тысяч рублей
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Школа

Школа

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Министерстве просвещения РФ утвержден перечень учителей, которые признаны лучшими. Среди них – педагоги из Алтайского края. За достижения в педагогической деятельности они получат по 200 тыс. рублей, отметили в минобрнауки края.

Приказ был подписан 11 августа. В список вошли 23 педагога из Алтайского края, в том числе из Барнаула, Бийска, Алейска, Новоалтайска, Славгорода, Рубцовска и нескольких районов региона.

Перечень составляли на основании нескольких критериев, в том числе наличие собственных разработок по предметам, оценки школьников, использование технологий и развитие. Каждый победитель получил премию из федерального бюджета.