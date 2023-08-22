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НовостиНедвижимость22 августа 2023 8:00

Торгово-офисный центр с террасами на крыше появится в Барнауле

Его планируют построить на пустыре за ТЦ «Леруа Мерлен» и «Арена»
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Проект здания. Фото: Владимир Золотов, Толк

Проект здания. Фото: Владимир Золотов, Толк

Торгово-офисный центр с террасами на кровле построят на пустыре за торговым центром «Леруа Мерлен» и «Арена». Как сообщает «Толк», новый проект был представлен на градосовете.

Здание магазина планируют построить на ул. Придорожная, 41. Участок располагается сразу за торговым центром «Леруа Мерлен». Не так давно землю разыграли на аукционе.

Архитектором проекта стал Владимир Золотов, он представил его на градосовете 21 августа. Площадь участка составила почти 7,6 тыс. квадратных метров. Будущее здание будет построено в форме буквы «Г» и состоять из разноуровневых объемов по два-четыре этажа.

Фасады будут выполнены из стекла, а также композитных материалов в белых и серых оттенках, будет и подсветка.

У членов совета в ходе обсуждения проекта появились вопросы касательно того, что жители соседних домов могут быть против масштабного строительства. Однако Золотов заверил, что работа с населением проводилась. В итоге проект поддержали.