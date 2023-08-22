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НовостиПроисшествия22 августа 2023 7:31

Водитель BMW погиб при столкновении с бензовозом на Алтае

BMW и бензовоз столкнулись на алтайской трассе, погиб мужчина
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Фото: Лев Модягин

Фото: Лев Модягин

В Алтайском крае на Чуйском тракте произошло смертельное ДТП с участием BMW520 и бензовоза. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, два человека пострадали, еще один погиб.

Фото: Лев Модягин

Фото: Лев Модягин

Трагедия произошла утром 22 августа на 404-ом километре тракта. Известно, что водитель 1992 года рождения на иномарке ехал от Барнаула в сторону Республики Алтай. При совершении обгона он выехал на встречную полосу и врезался в бензовоз под управлением 1975 года рождения.

В результате водитель иномарки погиб на месте. Пассажиры автомобиля, женщины 1997 года рождения, с разными травмами доставлены в больницу Бийска.

По данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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