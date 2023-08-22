В ДТП при спуске с Семинского перевала на Алтае пострадали шесть человек

Трое из пострадавших – дети Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Республике Алтай при спуске на Семинском перевале пострадали шесть человек. Как сообщили в ГУ МВД по региону, в результате аварии в больницу попали трое детей.

Авария произошла 21 августа в 16:40 в Шебалинском районе. По предварительным данным, 59-летний житель села Улаган за рулем Toyota Corolla не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «УАЗ Хантер» под управлением 43-летнего жителя Екатеринбурга.

С места аварии с травмами разной степени тяжести госпитализированы пять пассажиров иномарки, в числе которых пятилетняя девочка, семилетний мальчик и восьмимесячный ребенок, который был на руках у матери. Все они являются жителями села Улаган. Также пострадал водитель УАЗа, ему оказали помощь, но не госпитализировали.

В отношении сельчанина возбудили дело об административном правонарушении. Известно, что он нарушил правила движения, а также перевозки детей.