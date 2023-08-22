В Барнауле состоялось торжественное поднятие флага России

Фото: Ольга Васько, пресс-служба АКЗС

Во вторник, 22 августа, в Барнауле проходят торжественные мероприятия ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Как сообщили в пресс-службе АКЗС, в Нагорном парке краевой столицы прошло знаменных групп силовых ведомств, а также поднятие флага.

В церемонии приняли участие спикер краевого парламента Александр Романенко, главный федеральный инспектор по Алтайскому краю Юрий Земский, зампредседателя правительства региона Игорь Степаненко, глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель БГД Галина Буевич, руководители силовых ведомств и другие. Флаг был поднят под звуки Гимна России, который исполнил мужской вокальный ансамбль краевой филармонии.

- И сейчас триколор символизирует набор замечательных качеств российских воинов, спортсменов, всех россиян: благородство, верность, мужество, - отметил Александр Романенко.

Также на церемонии силовикам были вручены госнаграды.