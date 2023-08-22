Средний и малый бизнес Алтайского края инвестирует в цифровые сети

Фото: Ростелеком

Предприниматели из отдаленных и труднодоступных районов для получения услуги активно участвуют в софинансировании таких проектов.

«Качественный интернет в сельских территориях является дорогостоящей услугой. Для его окупаемости от клиентов требуются достаточно существенные единовременные платежи. Еще два года назад на таких условиях мы строили в основном по заказу крупного бизнеса. Сейчас и малые предприятия готовы инвестировать в подключение к оптической сети для использования цифровых решений «Ростелекома», — сообщил директор Алтайского филиала компании Сергей Лавренюк.

В 2022 году «Ростелеком» построил волоконно-оптические линии связи на условиях софинансирования для 16 предприятий среднего и малого бизнеса. Например, в октябре прошлого года компания в течение месяца реализовала совместный проект с крестьянским хозяйством «Моховское». Тогда федеральный оператор подвел кабель к административному зданию предприятия в селе Токарево Новичихинского района, подключил компьютеры в бухгалтерии, рабочем кабинете руководителя и открыл зону Wi-Fi для мини-гостиницы и столовой.

«Наше участие в строительстве цифровой сети помогло «Ростелекому» оперативно провести работы по переводу офиса с медных линий связи на оптические. Сегодня мы обрабатываем 4,5 Га сельхозземель. С помощью скоростного интернета пользуемся государственными информационными системами ГИС «Зерно» и ГИС «Сатурн», сайтом «Роскадастр», узнаем информацию о мероприятиях по сельскому хозяйству, получаем приглашения на съезды и форумы. Кроме того, отслеживаем погоду, смотрим полезную информацию по агрономии», — поделился глава крестьянского хозяйства «Моховское» Захар Полуэктов.

В 2023 году проекты «Ростелекома» по строительству волоконно-оптических линий связи и созданию корпоративного доступа в интернет поддержали больше десятка компаний Алтайского края.

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