В Алтайском крае 22 августа начался очередной период аномальной жары

Жара в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 22 августа стартовала очередная волна аномальной жары. Как сообщают синоптики ЦГМС, во вторник температура воздуха поднимется до +30 градусов.

Днем по краю дневная температура будет варьироваться от +25 до +30 градусов. Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный от трех до восьми метров в секунду, возможны порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле температура будет немного ниже - до +27 градусов. Осадков не ожидается.

Жара продержится в регионе до 26 августа.

В ГУ МЧС по Алтайскому краю напомнили, что в период сильной жары нельзя долго находиться на солнце, нужно носить светлую одежду, а также пить больше воды.