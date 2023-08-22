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НовостиОбщество22 августа 2023 3:06

Дети решили устроить рыбалку в пруду парка «Изумрудный»

Сотрудник парка вовремя заметил происходящее
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Карпов в пруд парка выпустили в этом году

Карпов в пруд парка выпустили в этом году

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жительница Барнаула рассказала о том, что в парке «Изумрудный» дети устроили рыбалку. Он пытались выловить красивейших карпов с помощью сочка, сообщает женщина в паблике «Инцидент Барнаул».

Все произошло накануне. Посетительница парка рассказала, что гуляла в парке, решила покормить рыб в пруду и увидела, как мальчики лет 8-9 купили корм и заманивали им рыбу в ловушку - сочок. Рыбок они помещали в стаканчик.

Рыбалку увидел сотрудник парка и подошел к ребятам.

- Только после этого выпустили рыб и перестали ловить! Ладно они купались, но чтобы вылавливать рыбу? - недоумевает жительница города.

Напомним, карпов выпустили в водоем в этом году. Они стали настоящим украшением пруда в парке.