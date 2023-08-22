Два участка дорог перекроют на Алтае 22 августа

Ограничение Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае 22 августа перекроют два дорожных участка. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, ограничение будет действовать в первой и второй половинах дня.

Из-за движения военных колонн для всех видов транспорта перекроют следующие участки:

- с 11:40 до 14:00 - от подъезд к селу Косиха» на Чуйском тракте до села Косиха;

- с 16:50 до 19:20 - от населенного пункта Украинский до села Косиха.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к сложной дорожной обстановке. Маршрут и время сопровождения еще могут изменить.