Досрочное голосование на выборах алтайского губернатора стартует 5 сентября

Выборы в Алтайском крае 2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае назначили дату досрочного голосования на губернаторских выборах. Как сообщили в крайизбиркоме, оно пройдет 5 сентября.

В этом году досрочное голосование организовали для жителей Ельцовского и Краснощековского района. 40 человек, которые проживают в селах Кедровка и Тигирек, отдадут свои голоса за несколько дней до старта выборов, так как проживают в значительно отдаленных от помещения для голосования местах.

Выборы главы Алтайского края пройдут 8, 9 и 10 сентября. Также можно будет проголосовать дистанционно - 10 сентября.