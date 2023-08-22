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НовостиПолитика22 августа 2023 1:49

Досрочное голосование на выборах алтайского губернатора стартует 5 сентября

Принять участие в нем смогут 40 жителей Алтайского края
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Выборы в Алтайском крае 2023

Выборы в Алтайском крае 2023

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае назначили дату досрочного голосования на губернаторских выборах. Как сообщили в крайизбиркоме, оно пройдет 5 сентября.

В этом году досрочное голосование организовали для жителей Ельцовского и Краснощековского района. 40 человек, которые проживают в селах Кедровка и Тигирек, отдадут свои голоса за несколько дней до старта выборов, так как проживают в значительно отдаленных от помещения для голосования местах.

Выборы главы Алтайского края пройдут 8, 9 и 10 сентября. Также можно будет проголосовать дистанционно - 10 сентября.