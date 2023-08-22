Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 августа 2023 1:21

В мэрии Барнаула планируют реорганизовать комитет по дорожному хозяйству

Вместо него создадут два новых
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Мэрия

Мэрия

Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Барнаула планируют реорганизовать комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Как сообщает пресс-служба Барнаульской гордумы со ссылкой на вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева, уже осенью вместо него могут появиться два новых комитета.

Реорганизация запланировала, чтобы оптимизировать деятельность органов местного самоуправления и с учетом внесенных в Устав города изменений. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании городских депутатов. А заработают новые комитеты, предположительно, с 1 ноября этого года.

В настоящее время комитет возглавляет Валерий Ведяшкин, а отдел благоустройства и озеленения в его составе - Алина Аксенова.