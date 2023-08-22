В мэрии Барнаула планируют реорганизовать комитет по дорожному хозяйству

Мэрия Фото: Олег УКЛАДОВ

В администрации Барнаула планируют реорганизовать комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Как сообщает пресс-служба Барнаульской гордумы со ссылкой на вице-мэра Барнаула Антона Шеломенцева, уже осенью вместо него могут появиться два новых комитета.

Реорганизация запланировала, чтобы оптимизировать деятельность органов местного самоуправления и с учетом внесенных в Устав города изменений. Вопрос рассмотрят на ближайшем заседании городских депутатов. А заработают новые комитеты, предположительно, с 1 ноября этого года.

В настоящее время комитет возглавляет Валерий Ведяшкин, а отдел благоустройства и озеленения в его составе - Алина Аксенова.