Праздник в честь государственного флага пройдет в Барнауле

День государственного флага отметят 22 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 22 августа, в Барнауле пройдет праздник в честь Дня государственного флага.

– Праздничная концертная программа пройдет на открытой площадке в Нагорном парке Барнаула у стелы «Город трудовой доблести», - сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

В этот день на импровизированную сцену выйдут Симфонический оркестр и Мужской вокальный ансамбль филармонии, Барнаульский академический хор имени Тарнецкого и другие.

Начнется праздник в 18.30.