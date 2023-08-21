Праздник в честь государственного флага пройдет в Барнауле

День государственного флага отметят 22 августа
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Во вторник, 22 августа, в Барнауле пройдет праздник в честь Дня государственного флага.
– Праздничная концертная программа пройдет на открытой площадке в Нагорном парке Барнаула у стелы «Город трудовой доблести», - сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.
В этот день на импровизированную сцену выйдут Симфонический оркестр и Мужской вокальный ансамбль филармонии, Барнаульский академический хор имени Тарнецкого и другие.
Начнется праздник в 18.30.