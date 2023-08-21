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НовостиОбщество21 августа 2023 14:18

Праздник в честь государственного флага пройдет в Барнауле

Начало в 18.30
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
День государственного флага отметят 22 августа

День государственного флага отметят 22 августа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 22 августа, в Барнауле пройдет праздник в честь Дня государственного флага.

– Праздничная концертная программа пройдет на открытой площадке в Нагорном парке Барнаула у стелы «Город трудовой доблести», - сообщают в пресс-службе министерства культуры Алтайского края.

В этот день на импровизированную сцену выйдут Симфонический оркестр и Мужской вокальный ансамбль филармонии, Барнаульский академический хор имени Тарнецкого и другие.

Начнется праздник в 18.30.