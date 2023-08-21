Подъем заболеваемости коронавирусом ожидают в Алтайском крае

Сейчас вакцинацию проводят только в частных клиниках Фото: Олег УКЛАДОВ

Специалисты прогнозируют сезонный подъем заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае. Об этом на пресс-конференции рассказала главный внештатный специалист-эпидемиолог краевого минздрава Ирина Переладова.

– Подъем заболеваемости начинается в сентябре и заканчивается к апрелю. И ковид показал ровно такое же распространение, как и респираторно-вирусная инфекция. Такие же подъемы, в те же сроки. Пути передачи одинаковые, и вакцинируемся мы еще мало. Поэтому, конечно, ковид будет, - говорит специалист.

Так что подъем заболеваемости ковидом – это неизбежность. Кстати, сейчас прививают от него только в частных клиниках. Однако вопрос о том, как закупить вакцину за счет краевого бюджета, поставлен на рассмотрение.