Приговор суда по делу о мошенничестве в клинике «Добрый доктор» вступил в силу

Обоим фигурантам дали условный срок Фото: Анна СЕМИНА

В законную силу вступил приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере в барнаульской частной клинике «Добрый доктор».

Напомним, фигурантами уголовного дела стали директор клиники и заместитель главного врача.

– Установлено, что директор общества, главный врач и его заместитель с января 2016 года по ноябрь 2020 года предоставляли в страховые медицинские организации заведомо ложные, не соответствующие действительности сведения, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Речь идет об объемах и характере оказанных пациентам услуг. Их было в разы больше, чем в действительности. Таким образом им удалось похитить больше 100 млн рублей.

Суд приговорит директора клиники к 4 годам условно, а его испытательный срок составит 4 года. Также он должен заплатить штраф 500 тысяч рублей. Заместитель главного врача получил 3 года 10 месяцев условно с аналогичным испытательным сроком и штрафом в 400 тысяч рублей.