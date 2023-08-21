Эксперты выясняют причины массового замора рыбы на Алтае

Массовый замор рыбы. Скриншот любительской съемки

Специалисты занимаются расследованием причин массовой гибели рыбы в озере Баевского района Алтайского края.

Напомним, об инциденте стало известно на прошлой неделе. Замор произошел в озере, неподалеку от села Верх-Чуманка.

– 17 августа эксперты отобрали образцы, которые сейчас находятся на исследовании - пока конечных результатов нет, - сообщили в отделе госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай Росрыболовства.

Предварительно эксперты предположили, что замор мог произойти из-за размножения сине-зеленых водорослей. Они как раз дали резкий рост из-за высокой температурой воды.