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НовостиОбщество21 августа 2023 8:34

Эксперты выясняют причины массового замора рыбы на Алтае

Первоначальные выводы уже сделаны
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Массовый замор рыбы. Скриншот любительской съемки

Массовый замор рыбы. Скриншот любительской съемки

Специалисты занимаются расследованием причин массовой гибели рыбы в озере Баевского района Алтайского края.

Напомним, об инциденте стало известно на прошлой неделе. Замор произошел в озере, неподалеку от села Верх-Чуманка.

– 17 августа эксперты отобрали образцы, которые сейчас находятся на исследовании - пока конечных результатов нет, - сообщили в отделе госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов и среды их обитания по Алтайскому краю и Республике Алтай Росрыболовства.

Предварительно эксперты предположили, что замор мог произойти из-за размножения сине-зеленых водорослей. Они как раз дали резкий рост из-за высокой температурой воды.