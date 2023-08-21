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НовостиОбщество21 августа 2023 8:03

Нашествие мотыльков отмечают на Алтае

Местные жители говорят, что такая ситуация повторяется каждый год
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Мотыльки в Республике Алтай. Скриншот видео из ТГ-канала «В Курсе 22»

Мотыльки в Республике Алтай. Скриншот видео из ТГ-канала «В Курсе 22»

В Республике Алтай местные жители и туристы рассказывают о небывалом нашествии мотыльков.

По данным из социальных сетей, в частности, полчища мотыльков замечены в Чарышском и Онгудайском районах. Особенно много их слетается ночью на свет. На одном из видео, размещенном в телеграм-канале «В Курсе 22» видно, как они буквально облепили домик. На другом ролике мотыльки облепили столб электропередач.

– В Чарыше уже месяц такая ситуация, и каждый год повторяется, - пишет в комментариях участник сообщества.

Другие же утверждают, что на фото и видео непарный шелкопряд и его в обязательном порядке надо истреблять, пока он не уничтожил урожай и другую растительность.