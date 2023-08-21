Браконьерам, отстрелившим косулю в Солонешенском районе, дали срок

Один из фигурантов дела получил срок в колонии-поселении, а остальные - условное наказание Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае суд вынес решение в отношении четверых браконьеров, которых признали виновными в незаконном отстреле косуль в Солонешенском районе.

Напомним, охоту устроили в 2021 году. Тогда четверо мужчин на территории ООО «Вольница» незаконно добыли косулю. Ущерб составил 1 млн рублей.

– Изначально сообщалось, что у браконьеров изъяли три туши косуль со следами отстрела, а у одного из них также нашли и мясо другого дикого животного, - пишет «Толк».

Согласно материалам суда, у браконьера изъяли тушу лося. При досмотре в холодильнике у обвиняемого нашли голову, шею, грудную клетку и конечности животного.

– Всего же, как выяснили правоохранители, браконьеры убили более 20 диких животных, - добавляет источник информации.

Кроме того у охотников конфисковали оружие, пули, автомобили и рации.

Одного из фигурантов – Илью Сундукова приговорили к 3 годам 3 месяцам колонии-поселения. Однако в заключении он проведет меньше, так как ему зачли предыдущее пребывание под стражей.

Остальные получили условные сроки, в среднем не менее 3,5 лет. Помимо этого они должны выплатить ущерб в казну государства, в том числе 400 тысяч рублей краевому Минприроды за все того же лося.

Стоит отметить, что в деле фигурирует и пятый обвиняемый, но на текущий момент информации о нем нет.

Приговор не вступил в законную силу.