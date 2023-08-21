В Барнауле пенсионерка несколько раз передавала мошенникам свои сбережения

Деньги у пенсионерки забирали «инкассаторы» Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле 82-летняя пенсионерка несколько раз отдавала мошенникам свои сбережения. Они смогли убедить ее, что так она сохранит их.

– Как было установлено, у заявительницы имелись вклады в различных банках на общую сумму около шести миллионов рублей, - рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В июне пенсионерке позвонила неизвестная девушка и представилась сотрудницей банка. Она рассказала, что со счетов пенсионерки кто-то пытается снять деньги. Для того чтобы их сохранить, надо снять и перевести на так называемые «безопасные счета».

В первый раз пенсионерка отказалась и заявила, что не будет этого делать, потому что плохо понимает во всех этих операциях. Тогда мошенница предложила новый вариант: к бабушке будет приезжать «инкассатор» и будет забирать деньги.

Для пущей убедительности пенсионерке даже выдавали липовый акт приема-передачи денег. Всего было три визита.

Причем только спустя некоторое время потерпевшая рассказала о произошедшем с ней своей знакомой и та объяснила ей, что это были мошенники.

По данному факту возбуждено уголовное дело.