Место ДТП. Скриншот видео из Телеграм-канала «В Курсе 22»

В воскресенье, 20 августа, в Барнауле на Гоньбинском тракте произошло жесткое ДТП

– Один из участников улетел в кювет. На месте работают медики и МЧС, - рассказали в Телеграм-канале «В Курсе 22».

Судя по расположению автомобилей, не исключено, что кто-то из участников аварии выезжал со второстепенной дороги на главную. Однако после столкновения «Жигули» вылетели в кювет. Информации о пострадавших нет.

Отметим, накануне была еще одна авария: на Павловском тракте у старой «Ленты» столкнулись два автомобиля и один в результате этого перевернулся на крышу.