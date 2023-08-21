Вандал в Бийске оторвал сиденье у лавочки

Разломанная лавочка Фото: газеты «Бийский рабочий»

В пятницу, 18 августа, в Бийске произошел странный инцидент – мужчина на глазах у прохожих оторвал сиденье у лавочки и попытался сбежать вместе с ним.

ЧП произошло в парке за Городским дворцом культуры.

– На глазах удивленных бийчан неизвестный мужчина выкорчевал часть лавочки и попытался с ней скрыться, - пишет «Бийский рабочий».

После этого вандал добежал до ближайших кустов, бросил там сиденье и сбежал. Полицейские, прибывшие на вызов, оторванную часть лавочки забрали, вероятно, в качестве вещдока.

– Скорее всего, инцидент с похищением сиденья мог попасть на камеры, - предполагают авторы.