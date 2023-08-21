Очередной торговый центр планируют построить в Барнауле

Проект застройки. Фото: Владимир Золотов

На Павловском тракте в Барнауле планируют строительство очередного торгового центра, а также ряда коммерческих объектов, пишет «Толк».

– Он разместится на пересечении с ул. Звездной ближе к аэропорту (точного адреса пока нет), - пишет издание. – Эти федеральные земли недавно разыграл на торгах Дом.рф. Покупателями стали бизнесмены Андрей и Виктория Кутулуцкие.

17 августа на градостроительном совете рассмотрели проект нового объекта.

– Это будет объект розничной торговли со складом. Он разместится на новых территориях, которые только начинают осваивать. Окружения пока нет, объект встанет в поле, - пояснил докладчик.

Согласно проекту, здание будет построено из сэндвич-панелей с минимальным остеклением – только на входной группе.

Уже во время обсуждения выяснилось, что выигранный Кутулуцкими участок имеет огромную площадь. Они его разделили на 20 мелких. Власти же теперь предложили разработать проект планировки для всей этой территории, чтобы была единая концепция и не получилось хаоса.