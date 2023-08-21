К началу учебного года допущены 84 школы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле завершилась приемка школ и детских садов к новому учебному году.

– По итогам проверок к началу учебного года допущены 84 школы, 156 детских садов и 19 организаций дополнительного образования. Между тем есть школы, где ремонты еще завершаются, - сообщают «Вести Алтай».

По данным источника информации, школы краевой столицы ремонтируют по федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». При этом общий объем финансирования составил 240 млн рублей. Львиная доля из этого пришла как раз из федерального бюджета. Еще 15% добавил краевой, а 5% - городской.

Кстати, кроме отремонтированных к 1 сентября откроется и совершенно новая школа. Ее построили в микрорайоне Спутник.