Сбытчика гашиша задержали полицейские в Барнауле

Заведено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудники полиции задержали курьера-закладчика за покушение на сбыт 955 граммов гашиша, сообщили в ГУ МВД по региону.

25-летний мужчина делал тайник-закладку на территории Ленинского района. Его задержали с поличным. Во время досмотра у молодого человека изъяли несколько свертков с наркотическим веществом, упаковочный материал, смартфон с перепиской, банковские карты.

Предварительно установлено, что задержанный с 2022 года был оптово-розничным курьером-закладчиком. Он работал на интернет-магазин по продаже наркотиков. Официально при этом нигде не трудился, ранее был судим за кражу. Сам наркотики не употребляет.

По факту возбудили уголовное дело за покушение на незаконный оборот наркотических средств. Мужчина заключен под стражу.