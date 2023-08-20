На «барнаульском Арбате» Чебурашка раздавал детям апельсины

Чебурашка вместе с горожанами участвовал в конкурсах и розыгрышах Фото: пресс-службы администрации Барнаула

19 августа старейший парк Барнаула «Центральный» отметил 137-й день рождения. Празднования прошли на пешеходной зоне на улице Мало-Тобольской, сообщили в мэрии.

На сцене выступили коллективы и солисты, горожане приняли участие в настольной игре «От первой улицы до парка с историей», угостились алтайской закваской и фиточаем. Праздничную атмосферу на площадке создавали «живые статуи» и аниматоры.

Самым же примечательным гостем мероприятия стал Чебурашка, который вместе с горожанами участвовал в конкурсах и розыгрышах. Маленьким барнаульцам сказочный герой дарил свой любимый фрукт – апельсин.