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НовостиПроисшествия20 августа 2023 5:55

12-летнего мальчика сбил водитель Nissan Cedric в Барнауле

Подростка увезли в больницу после ДТП в Барнауле
Александра Сапожкова
Пешеход переходил проезжую часть

Пешеход переходил проезжую часть

Фото: Олег УКЛАДОВ

На улице Свердлова в Барнауле 19 августа сбили ребенка. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

В ГИБДД города информацию подтвердили. В ведомстве рассказали, что ДТП случилось в районе дома №84 в 16:30. Мальчик 2011 года рождения переходил проезжую часть. В это момент на него наехал Nissan Cedric. За рулем авто находился мужчина 1978 года рождения.

В результате несовершеннолетнего увезли с травмами в больницу. Полицейские сейчас проводят проверку.

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