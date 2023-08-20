12-летнего мальчика сбил водитель Nissan Cedric в Барнауле

Пешеход переходил проезжую часть Фото: Олег УКЛАДОВ

На улице Свердлова в Барнауле 19 августа сбили ребенка. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-канале «Инцидент Барнаул».

В ГИБДД города информацию подтвердили. В ведомстве рассказали, что ДТП случилось в районе дома №84 в 16:30. Мальчик 2011 года рождения переходил проезжую часть. В это момент на него наехал Nissan Cedric. За рулем авто находился мужчина 1978 года рождения.

В результате несовершеннолетнего увезли с травмами в больницу. Полицейские сейчас проводят проверку.

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