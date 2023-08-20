Жители Алтая собирают в лесах килограммовые грибы

Где женщина обнаружила такой экземпляр, неизвестно. Скриншот паблика vk.com/gribniki22rus

Участники группы «Грибы и грибники Алтайского края» хвалятся необычными находками. Им часто встречаются редкие виды, а также экземпляры огромных размеров.

Так, одна из жительниц края обнаружила гриб, который весит один килограмм. Правда, где она его нашла, не сказала. Другой любитель тихой охоты показал белый гриб, который весил более 600 граммов. Еще одна женщина показала гриб необычной формы - Мутинус собачий. Она нашла его в районе Новоалтайска. Другие похвастались, что мене чем за час набирают по несколько ведер.

По словам грибников, в этом году наблюдается много грибов в Тальменском, Волчихинском, Павловском, Первомайском районах, в ленточном бору Барнаула, под Бийском и в других местах.

Преимущественно грибники активно собирают белые грибы, лисички, сыроежки и грузди. Иногда встречаются подберезовики.

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