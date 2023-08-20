Активность клещей снижается в Алтайском крае

С начала сезона активности клещей в поликлиники края с жалобами на присасывание обратились 7306 человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В настоящее время в Алтайском крае наблюдается снижение активности клещей. Тем не менее, опасность пострадать от укуса сохраняется в течение всего теплого времени года, сообщает пресс-служба алтайского управления Роспотребнадзора.

За прошедшую неделю от присасывания пострадали 52 жителя края. А всего с 30 марта, с начала сезона активности клещей, в поликлиники края с жалобами на присасывание обратились 7306 человек. В 309 случаях было подозрение на сибирский клещевой тиф; в 77 случаях - на иксодовый клещевой боррелиоз, а в 60 случаях - на клещевой энцефалит.

- Подтвердилось 12 случаев заболевания энцефалитом, в том числе у четырех детей до 14 лет. На сегодня в стационарах находятся двое больных с подозрением на энцефалит, - сказали в Роспотребнадзоре.

При исследовании клещей, снятых с пострадавших, в 22,8% обнаружили возбудитель боррелиоза, в 7,5% клещей - вирус энцефалита. Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей провели профилактическое лечение, заболевших нет.

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