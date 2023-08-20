Институт Лисавенко сбор яблок объявлять не будет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот год на Алтае стал неурожайным на яблоки. Некоторые деревья «отдыхают», другие же высохли и замерзли, сообщает «Катунь 24» со ссылкой на специалистов института садоводства Сибири им. Лисавенко.

- Если говорить про подмерзание, то сказалась, скорее, предыдущая зима. Было подмерзание многолетней древесины. Почки не заложились из-за условий предыдущего года. Плюс у нас с пчелами проблемы. Завязанности не было, потому что яблоням нужно окрестное опыление, — рассказала младший научный сотрудник института Елена Траско.

В этом году урожай в институте в два раза меньше, чем в прошлом. Поэтому сбор яблок объявлять не будут. А дачники уже продают сладкие плоды на рынках. За литровое ведерко просят 150 рублей, а трехлитровое можно приобрести за 300 — 500 в зависимости от сорта.

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